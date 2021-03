La scuola ferma paralizza l’Italia | cari politici | potete fare di più?

(Di mercoledì 3 marzo 2021) di Jakub Stanislaw Golebiewski Caro Presidente Draghi,non è l’Europa e se in Italia sila, la. Dove eravamo rimasti? Ah ecco, ai tamponi rapidi direttamente nelle scuole, ad una vaccinazione veloce ed efficace per tutto il personale scolastico oltre che potenziare il dipartimento di sanità pubblica, ovvero accelerare quella burocrazia legnosa che troppo spesso fornisce con ritardo le comunicazioni su positività e quarantena. Promesse appese a semplici parole, eppure oggi molte scuole continuano a rimanere chiuse e noi genitori con affanno tentiamo di andare avanti cercando di portare a tavola quel tozzo di pane che giorno dopo giorno diventa semprepiccino. Figli in Dad e genitori in congedo straordinario, questa è la ...

Il Fatto Quotidiano

