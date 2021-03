La Sardegna verso la riapertura di cinema e teatri (Di mercoledì 3 marzo 2021) CAGLIARI – Le riaperture di cinema e teatri in zona Bianca? “Se questa settimana ci confermerà l’andamento positivo dei numeri che avevamo fino alla settimana scorsa potremo riaprire anche i luoghi della cultura, e progressivamente anche le palestre, con tutte le prescrizioni e i protocolli del caso”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas. “Abbiamo scelto di fare delle riapertura graduali per monitorare gli effetti delle riaperture- spiega il governatore-. Al momento abbiamo riaperto la ristorazione serale fino alle 23, con coprifuoco alle 23.30. I bar e le attività simili sono aperti fino alle 21”. Come si garantirà la zona bianca anche in futuro? “Stiamo spingendo molto per investire su una campagna di vaccinazione massiccia– rimarca-, abbiamo attivato 50 punti di erogazione dei vaccini, in grado di vaccinare la popolazione in 30/45 giorni se avremo i vaccini. Potrebbe diventare un modello internazionale”. Leggi su dire (Di mercoledì 3 marzo 2021) CAGLIARI – Le riaperture di cinema e teatri in zona Bianca? “Se questa settimana ci confermerà l’andamento positivo dei numeri che avevamo fino alla settimana scorsa potremo riaprire anche i luoghi della cultura, e progressivamente anche le palestre, con tutte le prescrizioni e i protocolli del caso”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas. “Abbiamo scelto di fare delle riapertura graduali per monitorare gli effetti delle riaperture- spiega il governatore-. Al momento abbiamo riaperto la ristorazione serale fino alle 23, con coprifuoco alle 23.30. I bar e le attività simili sono aperti fino alle 21”. Come si garantirà la zona bianca anche in futuro? “Stiamo spingendo molto per investire su una campagna di vaccinazione massiccia– rimarca-, abbiamo attivato 50 punti di erogazione dei vaccini, in grado di vaccinare la popolazione in 30/45 giorni se avremo i vaccini. Potrebbe diventare un modello internazionale”.

