La Sapienza migliore ateneo al mondo per Studi Classici (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'Università di Roma La Sapienza è il migliore ateneo al mondo per 'Studi Classici & Storia Antica' superando l'Università di Oxford, ora al secondo posto. Non solo: le università italiane hanno conseguito in questo anno eccellenti risultati nel campo della ricerca sul Covid-19; l'Italia viene infatti riconosciuta come uno dei 5 migliori Stati al mondo per la produzione di ricerca scientifica relativa al Covid.L'undicesima edizione dei QS World University Rankings by Subject dà ottime soddisfazioni al sistema universitario italiano anche se non mancano i lati 'oscuri': gli atenei della Penisola non hanno raggiunto gli stessi risultati nelle discipline tecnologiche o scientifiche. Due università italiane si collocano tra le prime 100 per gli Studi

