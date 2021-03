La Rappresentante di Lista perché si chiama così il gruppo?

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 3 marzo 2021) C’è una curiosità su Ladi, ilche si presenta a Sanremo 2021si? Andiamo a scoprire tutto sulla band. Ladi(Instagram)Il, tra i concorrenti del Festival quest’anno, torna protagonista ancora una volta. Noto anche come LRDL è stato fondato nel 2011 da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. A questi si sono poi aggiunti Erika Lucchesi, Marta Cannuscio, Enrico Lupi e Roberto Calabrese. Il primo album studio uscito è del 2014 e si intitola (per la) Via di casa. Successivamente sono usciti Bu Bu Sad nel 2015, Go Go Diva nel 2018. Quest’anno invece uscirà My Mamma. Andiamo a scoprire qualcosa in più anche del loro nome. LEGGI ANCHE >>> ...