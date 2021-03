La Rappresentante di Lista | chi sono Età | altezza | fidanzati e peso dei cantanti

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ladiè un gruppo musicale italiano formato nel 2011 da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, a cui siaggiunti in seguito altri musicisti. Oggi la formazione è composta da: Veronica Lucchesi, Dario Mangiaracina, Enrico Lupi, Marta Cannuscio, Erika Lucchesi e Roberto Calabrese. La band nasce 2011 quando Veronica, originaria di Viareggio, e Dario, originario di Palermo, si incontrano a Valledolmo (PA) durante le prove di uno spettacolo teatrale. Il nome del gruppo nasce quando, per poter votare fuori sede al referendum abrogativo del 2011 in tema di energia nucleare, Veronica Lucchiesi si iscrive comedidi uno dei vari partiti politici. Il 6 marzo 2014 esce il loro primo album, (per la) Via di casa, che inaugura la collaborazione della band con ...