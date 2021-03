"La proposta indecente del giovane palestrato con misure impossibili". Prego? Sandra Milo, roba da censura a 88 anni (Di mercoledì 3 marzo 2021) "Alcuni hanno delle misure impossibili, fuori dal normale". A 88 anni suonati Sandra Milo riesce ancora a fare scandalo, lei che negli anni Sessanta era considerata la bomba sexy del Belpaese. A Un giorno da pecora su Rai Radio 1, l'ex modella, valletta, presentatrice, attrice e chi più ne ha più ne metta, ha raccontato degli approcci spinti che riceve sui social da uomini molto più giovani di lei. "Ragazzi", addirittura, come li definisce lei stessa nel corso dell'intervista-osé ai microfoni della radio pubblica. "Sui social ho un sacco di pretendenti, che mi scrivono di tutto. La maggior parte delle proposte non le posso nemmeno ripetere, perché sono proposte davvero esplicite. C'è qualcuno che parla d'amore, ma la maggior parte parla di se***, vorrebbe incontrarmi". Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) "Alcuni hanno delle, fuori dal normale". A 88suonatiriesce ancora a fare scandalo, lei che negliSessanta era considerata la bomba sexy del Belpaese. A Un giorno da pecora su Rai Radio 1, l'ex modella, valletta, presentatrice, attrice e chi più ne ha più ne metta, ha raccontato degli approcci spinti che riceve sui social da uomini molto più giovani di lei. "Ragazzi", addirittura, come li definisce lei stessa nel corso dell'intervista-osé ai microfoni della radio pubblica. "Sui social ho un sacco di pretendenti, che mi scrivono di tutto. La maggior parte delle proposte non le posso nemmeno ripetere, perché sono proposte davvero esplicite. C'è qualcuno che parla d'amore, ma la maggior parte parla di se***, vorrebbe incontrarmi". Non ...

