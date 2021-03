La proposta di Bassetti: “vaccini a tutti i calciatori del campionato di Serie A” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Una proposta interessante ma che ha portato qualche polemica. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova ha chiesto apertamente di vaccinare tutti i calciatori del campionato di Serie A contro il Coronavirus. Il messaggio è stato pubblicato sui profili social e ha alzato un polverone, tanti utenti hanno puntato il dito contro il dottore. La proposta è nata in primo luogo per mettere in sicurezza tutti i calciatori e permettere di giocare le partite senza rischi, ma in secondo luogo per mandare un messaggio nei confronti di chi è ancora scettico nel ricevere la dose. La mossa di vaccinare i calciatori può essere giusta, i tifosi sarebbero spinti ad emulare i propri ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 3 marzo 2021) Unainteressante ma che ha portato qualche polemica. Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova ha chiesto apertamente di vaccinaredeldiA contro il Coronavirus. Il messaggio è stato pubblicato sui profili social e ha alzato un polverone, tanti utenti hanno puntato il dito contro il dottore. Laè nata in primo luogo per mettere in sicurezzae permettere di giocare le partite senza rischi, ma in secondo luogo per mandare un messaggio nei confronti di chi è ancora scettico nel ricevere la dose. La mossa di vaccinare ipuò essere giusta, i tifosi sarebbero spinti ad emulare i propri ...

