La nuova frontiera del controllo in Cina è il riconoscimento delle emozioni

Leggi su wired

(Di mercoledì 3 marzo 2021) (Foto: STR/ Getty Images)Ilè l’ultima evoluzione nel mondo dei sistemi di sorveglianza in. Dopo l’obbligo delfacciale per chiunque possieda uno smartphone, le autorità cinesi puntano a monitorare e controllare anche lo stato d’animopersone. Chiaramente l’utilizzo di queste tecnologie comporta anche una massiccia raccolta di dati personali sensibili, come l’etnia e lo stato di salute mentale. “La gente comune qui innon è felice di questa tecnologia, ma non ha altra scelta. Se la polizia dice che ci devono essere telecamere in una comunità, la gente dovrà semplicemente conviverci. Questa richiesta c’è sempre stata e noi siamo qui per soddisfarla”, ha detto al Guardian Chen Wei di Taigusys, un’azienda ...