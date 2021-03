La ministra Lamorgese ha spiegato che l’Italia non userà il riconoscimento facciale per il controllo dei migranti (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Foto: Vincenzo Livieri/LaPresse)Il sistema di riconoscimento facciale Sari, che consente alle forze dell’ordine di confrontare l’immagine di una persona segnalata con le fotografie conservate nell’archivio Afis e verificare se vi siano corrispondenze, verrà utilizzato solo a supporto delle attività investigative dei carabinieri e della polizia di stato. Mentre non sarà utilizzato dalla polizia delle frontiere e dalla direzione centrale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, nell’ambito della gestione dei flussi migratori. A dirlo è stata la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, alla Camera dei deputati il 3 marzo in risposta all’interpellanza dei parlamentari del Partito democratico Enrico Borghi e Filippo Sensi sull’utilizzo di Sari, dopo un’inchiesta di Irpi Media. Nel breve intervento, la ... Leggi su wired (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Foto: Vincenzo Livieri/LaPresse)Il sistema diSari, che consente alle forze dell’ordine di confrontare l’immagine di una persona segnalata con le fotografie conservate nell’archivio Afis e verificare se vi siano corrispondenze, verrà utilizzato solo a supporto delle attività investigative dei carabinieri e della polizia di stato. Mentre non sarà utilizzato dalla polizia delle frontiere e dalla direzione centrale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, nell’ambito della gestione dei flussi migratori. A dirlo è stata ladell’Interno, Luciana, alla Camera dei deputati il 3 marzo in risposta all’interpellanza dei parlamentari del Partito democratico Enrico Borghi e Filippo Sensi sull’utilizzo di Sari, dopo un’inchiesta di Irpi Media. Nel breve intervento, la ...

Montecitorio : Le iniziative per limitare il flusso di #migranti in ingresso in Italia, anche in considerazione dell'emergenza… - Vito_Cipolla : RT @Montecitorio: Le iniziative per limitare il flusso di #migranti in ingresso in Italia, anche in considerazione dell'emergenza #COVID19,… - Lucia23997964 : RT @Montecitorio: Le iniziative per limitare il flusso di #migranti in ingresso in Italia, anche in considerazione dell'emergenza #COVID19,… - Piero_Gallina : RT @Montecitorio: Le iniziative per limitare il flusso di #migranti in ingresso in Italia, anche in considerazione dell'emergenza #COVID19,… - HakulinenMaria : RT @Montecitorio: Iniziative in relazione a recenti episodi di #violenza che hanno visto coinvolti numerosi #minorenni: questo il tema al c… -