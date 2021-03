La lunga giornata di Ibra: dalla notte a Sanremo alla serata a San Siro (da tifoso) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fine del primo tempo per Zlatan Ibrahimovic: come annunciato, il 39enne fuoriclasse svedese trascorrerà la seconda parte della giornata di oggi a Milano per stare accanto ai compagni di squadra. C'è ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fine del primo tempo per Zlatanhimovic: come annunciato, il 39enne fuoriclasse svedese trascorrerà la seconda parte delladi oggi a Milano per stare accanto ai compagni di squadra. C'è ...

Radio3tweet : Una voce familiare e competente, una cara amica anche per chi non l’aveva mai conosciuta: le vostre parole, i vostr… - sportli26181512 : La lunga giornata di Ibra: dalla notte a Sanremo alla serata a San Siro (da tifoso): La lunga giornata di Ibra: dal… - Gazzetta_it : La lunga giornata di #Ibra: dalla notte a Sanremo alla serata a San Siro (da tifoso) #MilanUdinese - ImpieriFilippo : RT @An_Bion: @IlBuonFabio @Ciro_Scg Al momento pare di no. Ma la giornata è lunga - BoventiCarlotta : Oggi sarà la giornata più lunga della mia vita , aspettando una diretta di tommy ???? -