La Lombardia è ancora la regione che ha più contagi. La cura Bertolaso sembra non funzionare. Per l’ex capo della Protezione civile tutta Italia sarà presto zona rossa (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Non sono preoccupato più della Lombardia rispetto ad altre Regioni, qui bisogna correre affrontando le problematiche già avanzate. La Lombardia, per quello che ha passato nei mesi scorsi, è più vulnerabile rispetto ad altre regioni. Mi sembra che tutta l’Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a lunghi passi alla zona rossa”. E’ quanto ha detto Guido Bertolaso, responsabile della campagna massiva di vaccinazioni anti-Covid della Lombardia e consulente del presidente della stessa regione, Attilio Fontana. “I dati in questa regione – ha spiegato Bertolaso – sono estremamente preoccupanti, abbiamo un paio di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Non sono preoccupato piùrispetto ad altre Regioni, qui bisogna correre affrontando le problematiche già avanzate. La, per quello che ha passato nei mesi scorsi, è più vulnerabile rispetto ad altre regioni. Michel’, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a lunghi passi alla”. E’ quanto ha detto Guido, responsabilecampagna massiva di vaccinazioni anti-Covide consulente del presidentestessa, Attilio Fontana. “I dati in questa– ha spiegato– sono estremamente preoccupanti, abbiamo un paio di ...

