La Lombardia a rischio zona rossa: alta presenza di variante inglese (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Lombardia è a rischio zona rossa, lo dicono i numeri e la mappa che evidenzia le chiusure nelle zone ad alto rischio di contagio. Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia e, soprattutto, Milano vivono un momento difficile, che potrebbe essere il preludio ad una chiusura totale dell’intera regione. I numeri lombardi Bisogna partire dai numeri per capire come potrebbe andare a finire. Sopra i 250 casi settimanali ogni 100 mila abitanti si entra in un regime di misure rafforzate. La zona di Brescia è quella che ha anticipato la presenza della variante inglese, ormai diventata prevalente. “Dalle analisi svolte nei nostri laboratori, è presente nel 64 per cento dei tamponi testati a campione”, ha detto ieri l’assessore al Welfare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Laè a, lo dicono i numeri e la mappa che evidenzia le chiusure nelle zone ad altodi contagio. Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia e, soprattutto, Milano vivono un momento difficile, che potrebbe essere il preludio ad una chiusura totale dell’intera regione. I numeri lombardi Bisogna partire dai numeri per capire come potrebbe andare a finire. Sopra i 250 casi settimanali ogni 100 mila abitanti si entra in un regime di misure rafforzate. Ladi Brescia è quella che ha anticipato ladella, ormai diventata prevalente. “Dalle analisi svolte nei nostri laboratori, è presente nel 64 per cento dei tamponi testati a campione”, ha detto ieri l’assessore al Welfare ...

