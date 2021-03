La Lega Pro ricorda Astori a tre anni dalla morte (Di mercoledì 3 marzo 2021) FIRENZE - La Lega Pro ed i suoi club ricordano Davide Astori , nel terzo anniversario della sua scomparsa, il 4 marzo, nel piccolo Museo Artemio Franchi, all'interno della sede della stessa Lega a ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 3 marzo 2021) FIRENZE - LaPro ed i suoi clubno Davide, nel terzoversario della sua scomparsa, il 4 marzo, nel piccolo Museo Artemio Franchi, all'interno della sede della stessaa ...

p3pp0_84 : RT @LegaProOfficial: Comitato 4.0: appello a Draghi, 'anche lo sport nel Recovery Fund' ?? - sportli26181512 : La Lega Pro ricorda #Astori a tre anni dalla morte: Ghirelli: 'Davide espressione della storia e dei valori della C… - LegaProOfficial : Comitato 4.0: appello a Draghi, 'anche lo sport nel Recovery Fund' ?? - Mbapepp91 : @herzoa @LGWsport Devono fallire,la mia ottava.Voglio vederli in lega pro e piangere per anni gli sfinteristi - FiorentinaUno : ASTORI, Ghirelli lo ricorda: 'Espressione dei valori che vogliamo per la Lega Pro' - -