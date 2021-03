La Juventus ha riscattato McKennie per 18 | 5 milioni più bonus

(Di mercoledì 3 marzo 2021) La, attraverso un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, ha annunciato di aver esercitato il diritto di riscatto per Weston, che era in prestito dallo Schalke 04.Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del giocatore Weston, dalla società tedesca FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., per un corrispettivo di € 18,5, pagabile in tre esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore dello Schalke un corrispettivo fino ad ulteriori € 6,5aveva sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione ...

Calciomercato Atalanta: i nerazzurri sono intenzionati a riscattare Cristian Romero, con la Juventus che non avrà alcun diritto di recompra Cristian Romero potrebbe essere riscattato dall'Atalanta: in totale il costo del cartellino potrebbe essere di 20 milioni. Il difensore sta convincendo ...