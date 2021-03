La Grecia è il Paese europeo dove le persone disabili hanno più difficoltà finanziarie (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nel 2019, il 26,1% degli adulti nell’Unione europea con una disabilità viveva in famiglie che riferivano di avere difficoltà a sbarcare il lunario (ovvero le cui risorse finanziarie non coprivano le spese abituali necessarie), rispetto al 16,0% tra la popolazione adulta senza disabilità. Tra gli Stati membri dell’UE, circa due terzi delle persone con disabilità hanno incontrato difficoltà finanziarie in Grecia (76,5%) e Bulgaria (65,7%). Poco meno della metà della popolazione si è trovata in questa situazione in Croazia (49,2%), Cipro (43,2%) e Romania (40,9%). All’altro estremo della classifica meno del 20% delle persone con disabilità ha avuto difficoltà a sbarcare ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nel 2019, il 26,1% degli adulti nell’Unione europea con unatà viveva in famiglie che riferivano di averea sbarcare il lunario (ovvero le cui risorsenon coprivano le spese abituali necessarie), rispetto al 16,0% tra la popolazione adulta senzatà. Tra gli Stati membri dell’UE, circa due terzi dellecontàincontratoin(76,5%) e Bulgaria (65,7%). Poco meno della metà della popolazione si è trovata in questa situazione in Croazia (49,2%), Cipro (43,2%) e Romania (40,9%). All’altro estremo della classifica meno del 20% dellecontà ha avutoa sbarcare ...

