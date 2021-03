La (dura) denuncia dei medici specializzandi: “Bertolaso vuole sfruttarci a costo zero” (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Sfruttamento di manodopera a costo zero”. Così le associazioni dei medici specializzandi reagiscono a Guido Bertolaso, consulente della Lombardia per la campagna di vaccinazione anti-Covid, che “chiede agli specializzandi di ‘donare un mese della loro vita professionale'” per fare la propria parte per contribuire alla somministrazione dei vaccini. “Non possiamo accettare – scrivono i giovani camici bianchi in una nota – che la cattiva programmazione di questa campagna vaccinale continui a riflettersi sulla popolazione e sui medici in formazione specialistica”. “‘Noi dobbiamo utilizzare tutti gli specializzandi in medicina’ (…) ‘se non rispondono volontariamente i prefetti li devono precettare’. Sono queste le parole usate” da ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Sfruttamento di manodopera a”. Così le associazioni deireagiscono a Guido, consulente della Lombardia per la campagna di vaccinazione anti-Covid, che “chiede aglidi ‘donare un mese della loro vita professionale'” per fare la propria parte per contribuire alla somministrazione dei vaccini. “Non possiamo accettare – scrivono i giovani camici bianchi in una nota – che la cattiva programmazione di questa campagna vaccinale continui a riflettersi sulla popolazione e suiin formazione specialistica”. “‘Noi dobbiamo utilizzare tutti gliinna’ (…) ‘se non rispondono volontariamente i prefetti li devono precettare’. Sono queste le parole usate” da ...

