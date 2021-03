La donna con le unghie più lunghe del mondo decide di tagliarle dopo 28 e le vende all’asta: “È giunta l’ora di disfarsene” (Di mercoledì 3 marzo 2021) 35mila sterline per 96 centimetri di unghie. Oggetti all’asta non potevano essere più strambi. Ma è quello che ha offerto pubblicamente Ayanna Williams da Houston negli Stati Uniti. Una signora che ha trascorso gli ultimi 28 anni a curare le sue unghie che nel 2017 sono state certificate dal Guinness dei Primati come le più lunghe al mondo. Ora però per la 54enne, oltretutto malata di diabete, è giunta l’ora di disfarsene. “Avevo iniziato a pensare di fare a meno delle mie unghie dopo che mi sono separata da mio marito circa sei anni fa – ha spiegato la donna a Metro UK – ho sperimentato fin da allora quanto sia difficile avere qualcuno sempre vicino disposto ad aiutarti nelle cose che ovviamente non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) 35mila sterline per 96 centimetri di. Oggettinon potevano essere più strambi. Ma è quello che ha offerto pubblicamente Ayanna Williams da Houston negli Stati Uniti. Una signora che ha trascorso gli ultimi 28 anni a curare le sueche nel 2017 sono state certificate dal Guinness dei Primati come le piùal. Ora però per la 54enne, oltretutto malata di diabete, èdi. “Avevo iniziato a pensare di fare a meno delle mieche mi sono separata da mio marito circa sei anni fa – ha spiegato laa Metro UK – ho sperimentato fin da allora quanto sia difficile avere qualcuno sempre vicino disposto ad aiutarti nelle cose che ovviamente non ...

