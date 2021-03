La dolce Orietta Berti vintage rassicurante nell’epoca dei social

(Di giovedì 4 marzo 2021)! Chezza! Abituata a vederti nel salotto di Fazio o a spiritosare con Marzullo quasi non sembravi tu. Un altro ologramma dopo Mollica e Fiorello? Ed invece eri proprio tu, in...

Dolce_Globo : RT @Enzo_Miccio: La mia Orietta, una Venere botticelliana... pronta per un casqué in balera. Io la amo @OriettaBerti #SANREMO2021 - Dolce_Globo : Orietta Berti meglio della meta dei concorrenti di quest'anno, dovrebbe dare lezioni di canto dietro il palcosceni… - maivenerdi : RT @antonio_randino: @paoloigna1 ho sempre amato la sua voce...un dolce cinguettio...Grande Orietta! - antonio_randino : @paoloigna1 ho sempre amato la sua voce...un dolce cinguettio...Grande Orietta! - serexluvely : sei un tesoro orietta che dolce #Sanremo2021 -

C'è da dire che l'abito da dea greca&Gabbana le calzava a pennello. Adorabile. Promossa con ... il suo stylist è il genio Nick Cerioni, che cura anche i look dei Maneskin e diBerti (...Devono arrivare all'Ariston già vestiti e come ci ha tenuto a precisareBerti (che è una che di Festival se ne intende) 'mica posso arrivare tutta stropicciata'. ...in total looke Gabbana.Orietta! Che dolcezza! Abituata a vederti nel salotto di Fazio o a spiritosare con Marzullo quasi non sembravi tu. Un altro ologramma dopo Mollica e Fiorello? Ed invece eri proprio tu, ...Greta Zuccoli versione sfera specchiata da discoteca non passa il turno delle giovani proposte, ma con l’abito dalla linea morbida e leggermente arricciata impreziosito dalla lavorazione crystal mesh ...