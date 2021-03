La dinamica della morte di Sheena Lossetto (Di mercoledì 3 marzo 2021) La famiglia di Sheena Lossetto, la 14enne morta investita da un'auto della polizia, chiede "verità e un po' di giustizia per questa bambina". Investita dalla polizia, Sheena è morta fra le braccia della madre su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 3 marzo 2021) La famiglia di, la 14enne morta investita da un'autopolizia, chiede "verità e un po' di giustizia per questa bambina". Investita dalla polizia,è morta fra le bracciamadre su Notizie.it.

giacomoallocca2 : RT @Gitro77: Il miracolo dell'unità tedesca, in un'immagine. La stessa dinamica si sta ripetendo, da più di 20 anni, nell'Unione Europea, c… - Jonhf46 : RT @Gitro77: Il miracolo dell'unità tedesca, in un'immagine. La stessa dinamica si sta ripetendo, da più di 20 anni, nell'Unione Europea, c… - DemianReal : RT @Gitro77: Il miracolo dell'unità tedesca, in un'immagine. La stessa dinamica si sta ripetendo, da più di 20 anni, nell'Unione Europea, c… - marco__andersen : RT @Gitro77: Il miracolo dell'unità tedesca, in un'immagine. La stessa dinamica si sta ripetendo, da più di 20 anni, nell'Unione Europea, c… - MarcoGuidi13 : @Mau_Romeo @masangui71 Postura (ginocchio, gamba e gomito), ritardo, pericolosità della dinamica. Non è una condott… -