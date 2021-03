La Corte Ue conferma: la Commissione favorì la crisi delle banche italiane (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Commissione Europea viene nuovamente sconfitta sul fronte giudiziario nel contesto della battaglia legale apertasi sul “caso Tercas”, la cui lettura è fondamentale per capire come si è evoluta negli ultimi anni la crisi delle banche italiane. Nel 2019 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva stabilito che l’intervento del Fondo interbancario di tutela depositi (Fitd) sul caso della InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 3 marzo 2021) LaEuropea viene nuovamente sconfitta sul fronte giudiziario nel contesto della battaglia legale apertasi sul “caso Tercas”, la cui lettura è fondamentale per capire come si è evoluta negli ultimi anni la. Nel 2019 ladi Giustizia dell’Unione Europea aveva stabilito che l’intervento del Fondo interbancario di tutela depositi (Fitd) sul caso della InsideOver.

Marcozanni86 : La corte di giustizia dell'UE conferma sua sentenza su #Tercas contro Commissione: non fu aiuto di stato illegale,… - ZZiliani : #2marzo, la @SerieA festeggia il Giorno della Marmotta - In #LazioTorino il Torino non si presenta - #Lotito sì per… - leniosca18 : RT @rosadamato634: Lo denunciai all’epoca e oggi arriva la conferma della Corte di Giustizia UE: con il #salvabanche Bruxelles e Renzi truf… - via_portami : RT @rosadamato634: Lo denunciai all’epoca e oggi arriva la conferma della Corte di Giustizia UE: con il #salvabanche Bruxelles e Renzi truf… - CiccioniSe : RT @rosadamato634: Lo denunciai all’epoca e oggi arriva la conferma della Corte di Giustizia UE: con il #salvabanche Bruxelles e Renzi truf… -