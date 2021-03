La Commissione Ue sospende il Patto di Stabilità fino al 2023 Gentiloni | “Tornare a politiche restrittive sarebbe sbagliato e pericoloso”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Laeuropea darà più tempo ai Paesi europei per mettere a posto i loro conti lasciando sospesoalildi. Lo hanno annunciato nel corso di una conferenza stampa il vice presidente Valdis Dombovskis e il commissario Ue per l’Economia, Paolo. Una notizia certamente positiva per l’Italia. Ma soprattutto una forte apertura di credito nei confronti di Mario Draghi. Il suo governo, se non ci saranno sorprese resterà in carica per tutto il 2022. “La clausola di salvaguardia cheildiresterà in vigore”, annuncia Dombovskis. La linea dell’austerità, sostenuta da falchi del nord, di cui l’ex premier lettone è uno dei punti di ...