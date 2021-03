La Bundesbank non distribuirà profitti al Governo per prima volta da 1979 (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – La Bundesbank, la banca centrale tedesca, non distribuirà profitti al Governo per la prima volta dal 1979. Le misure di emergenza di politica monetaria adottate in risposta alla pandemia hanno avuto un impatto notevole sul bilancio della banca, che ha anche aumentato i propri accantonamenti. “Questo maggiore livello di copertura del rischio è il motivo principale per cui la Bundesbank sta pubblicando un risultato annuale equilibrato per il 2020 e non distribuisce un profitto per la prima volta dal 1979”, ha detto il presidente della Bundesbank Jens Weidmann durante la conferenza stampa in cui ha presentato i conti 2020. Nell’anno precedente, la Bundesbank ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – La, la banca centrale tedesca, nonalper ladal. Le misure di emergenza di politica monetaria adottate in risposta alla pandemia hanno avuto un impatto notevole sul bilancio della banca, che ha anche aumentato i propri accantonamenti. “Questo maggiore livello di copertura del rischio è il motivo principale per cui lasta pubblicando un risultato annuale equilibrato per il 2020 e non distribuisce un profitto per ladal”, ha detto il presidente dellaJens Weidmann durante la conferenza stampa in cui ha presentato i conti 2020. Nell’anno precedente, la...

