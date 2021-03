L.elettorale: Orfini, 'degrado? è fare opposto a decisioni organismi' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Ha ragione il Nazareno a definire le polemiche sulla legge elettorale frutto del degrado del nostro dibattito. Peccato che quel degrado lo abbia prodotto chi ieri in un organismo politico (la direzione regionale del Lazio) ha sciattamente comunicato che quanto discusso in tre riunioni della direzione e votato all'unanimità era superato perché Salvini e la destra non erano d'accordo. E che quindi saremmo passati dal sostegno al proporzionale a quello al maggioritario. Il degrado è decidere una cosa negli organismi e fare l'opposto". Così Matteo Orfini del Pd. "Accolgo la nota delle autorevoli anonime fonti del Nazareno come una opportuna correzione delle parole avventate dette ieri dal segretario Zingaretti alla direzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Ha ragione il Nazareno a definire le polemiche sulla leggefrutto deldel nostro dibattito. Peccato che quello abbia prodotto chi ieri in un organismo politico (la direzione regionale del Lazio) ha sciattamente comunicato che quanto discusso in tre riunioni della direzione e votato all'unanimità era superato perché Salvini e la destra non erano d'accordo. E che quindi saremmo passati dal sostegno al proporzionale a quello al maggioritario. Ilè decidere una cosa neglil'". Così Matteodel Pd. "Accolgo la nota delle autorevoli anonime fonti del Nazareno come una opportuna correzione delle parole avventate dette ieri dal segretario Zingaretti alla direzione ...

