Juventus, ufficiale il riscatto di McKennie dallo Schalke (Di mercoledì 3 marzo 2021) Due società hanno fatto un bel colpo oggi: la Juventus e lo Schalke. La prima ha annunciato il riscatto di McKennie e la seconda che prende tanti soldi per sopravvivere in un momento difficilissimo della propria storia. Questo il comunicato del club bianconero: 31 presenze stagionali, cinque reti messe a segno e un trofeo già in bacheca: la Supercoppa Italiana. L'avventura di Weston McKennie con la maglia della Juventus è iniziata benissimo e lo raccontano i numeri, ma soprattutto il feeling raggiunto fin da subito con il mondo bianconero.Wes è una risorsa importantissima per Mister Pirlo e ha già messo la sua firma con prestazioni e gol importanti. Impossibile non pensare a quello contro il Barcellona al Camp Nou, o quello nel Derby della Mole, il primo per lui con la nostra maglia.

