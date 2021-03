Juventus-Spezia | Gyasi | “Ronaldo si ricordava di me | ecco cosa è successo durante l’intervallo”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Centesima presenza con la maglia delloper Emmanuel, Buffon: “Ritiro?quando smetterò, ho un limite nella testa. Pirlo e il ritorno a Torino…”I liguri hanno ceduto 3-0 allanella gara valida per la 25a giornata nonostante la prestazione non sia stata per nulla da gettar via. L'attaccante nativo di Palermo e in forza ai bianconeri guidati da Italiano, al termine della sfida dell'Allianz Stadium ha ricevuto una graditissima sorpresa. Il calciatore, ai canali ufficiali del club, ha infatti svelato di aver ricevuto in regalo la maglia di Cristiano."È un bellissimo traguardo, sono contentissimo di aver raggiunto le 100 presenze con la maglia dello, peccato non averle celebrate ottenendo punti sul campo, ma ora è importante ...