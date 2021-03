Juventus-Spezia, Bernardeschi: “Dimostrato che siamo vivi. Ringrazio il mister, sono al servizio della squadra” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le parole dell'attaccante della Juventus, Federico Bernardeschi.Al termine della sfida dell'"Allianz Stadium", Juventu-Spezia, l'attaccante della "Vecchia Signora", Federico Bernardeschi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo raccolto ieri contro la squadra ligure, allenata dal tecnico Vincenzo Italiano. Questo il pensiero dell'esterno, autore dell'assist per il ritorno al gol di Morata.Juventus-Spezia, Morata: “Vittoria importante, contento per il gol. Scudetto? Rispondo così”"Abbiamo dato un bellissimo segnale al campionato, Ringrazio il mister per quello che ha detto, io sono a disposizione della squadra, quando la ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le parole dell'attaccante, Federico.Al terminesfida dell'"Allianz Stadium", Juventu-, l'attaccante"Vecchia Signora", Federico, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo raccolto ieri contro laligure, allenata dal tecnico Vincenzo Italiano. Questo il pensiero dell'esterno, autore dell'assist per il ritorno al gol di Morata., Morata: “Vittoria importante, contento per il gol. Scudetto? Rispondo così”"Abbiamo dato un bellissimo segnale al campionato,ilper quello che ha detto, ioa disposizione, quando la ...

