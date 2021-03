Juventus-Napoli, ufficiale: il recupero si giocherà mercoledì 17 marzo alle ore 18.45 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Adesso è ufficiale: come comunicato dalla Lega Serie A, il recupero Juventus-Napoli, sfida in origine fissata a inizio ottobre per la terza giornata di campionato nel girone di andata, si giocherà mercoledì 17 marzo (e questo era già noto) alle ore 18.45. L’orario è dunque definitivo e si tratta di una disposizione nel tardo pomeriggio per non interferire col regolamento Uefa che vieta di disputare partite dei campionati domestici in orari che si sovrappongono con la Champions League (alle 21 tocca alla Lazio col Bayern). SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Adesso è: come comunicato dalla Lega Serie A, il, sfida in origine fissata a inizio ottobre per la terza giornata di campionato nel girone di andata, si17(e questo era già noto)ore 18.45. L’orario è dunque definitivo e si tratta di una disposizione nel tardo pomeriggio per non interferire col regolamento Uefa che vieta di disputare partite dei campionati domestici in orari che si sovrappongono con la Champions League (21 tocca alla Lazio col Bayern). SportFace.

juventusfc : UFFICIALE | #JuveNapoli il 17 marzo 2021 alle 18:45 - - MarcelloChirico : #JuveNapoli #JuventusNapoli In Italia esistono una Lega @SerieA e una @FIGC o decide tutto #Adl ? E alla… - sscnapoli : ?? | #JuveNapoli si giocherà mercoledì 17 marzo alle 18:45 ?? - Dibbello : RT @juventusfc: UFFICIALE | #JuveNapoli il 17 marzo 2021 alle 18:45 - - gargantuuuu : RT @romeoagresti: ?? Ufficiale: #JuveNapoli si disputerà mercoledì 17 marzo alle 18.45 // Juventus match against Napoli will be played on… -