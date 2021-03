Juventus-Lazio: probabili formazioni e in tv (Di mercoledì 3 marzo 2021) Juventus-Lazio, big match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021, si giocherà sabato 6 marzo 2021 alle ore 20.45 all’ Allianz Stadium di Torino. Come arrivano le due squadre? Se lo scorso anno è stata la sfida scudetto, questa volta le due compagini sono in lotta per un piazzamento in Champions League. I bianconeri sono infatti lontani dalla capolista Inter(10 punti) e per il momento devono pensare a blindare il terzo posto. Stesso discorso per i biancocelesti, attualmente settimi e distanti 6 punti dalla zona Champions. Juventus-Lazio: le probabili formazioni Pirlo dovrebbe recuperare Bonucci e Cuadrado, mentre dovrà ancora fare a meno di Dybala, Arthur e Chiellini. Ne deriva che in porta ci sarà Szczney, con Danilo a destra, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 3 marzo 2021), big match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021, si giocherà sabato 6 marzo 2021 alle ore 20.45 all’ Allianz Stadium di Torino. Come arrivano le due squadre? Se lo scorso anno è stata la sfida scudetto, questa volta le due compagini sono in lotta per un piazzamento in Champions League. I bianconeri sono infatti lontani dalla capolista Inter(10 punti) e per il momento devono pensare a blindare il terzo posto. Stesso discorso per i biancocelesti, attualmente settimi e distanti 6 punti dalla zona Champions.: lePirlo dovrebbe recuperare Bonucci e Cuadrado, mentre dovrà ancora fare a meno di Dybala, Arthur e Chiellini. Ne deriva che in porta ci sarà Szczney, con Danilo a destra, ...

