Juventus | l’annuncio di Gigi Buffon | “potrei smettere tra 4 mesi”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 marzo 2021)continua a confermarsi un ottimo portiere, ma presto potrebbe dire basta con il calcio giocato. L’estremo difensore viene ancora preso in considerazione dall’allenatore Andrea Pirlo, l’ex Parma è stato protagonista anche di buone partite ed ottime parate. I 43 anni sulle spalle però pesano molto epotrebbe decidere di ritirarsi dal calcio giocare e magari impegnarsi in un altro ruolo. E’ quanto riferito dallo stesso portiere dellache in un’intervista a ‘The Guardian’ ha fornito interessanti indicazioni sul suo futuro. Il futuro di, addio al termine della stagione? Foto di Matteo Bazzi / Ansapotrebbe ritirarsi al termine della stagione. “Nella mia testa c’è davvero un ultimo segnale di stop, un limite massimo, che è giugno ...