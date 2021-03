Juventus, giorni decisivi per Pirlo: vietato sbagliare contro il Porto (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il 3-0 rifilato allo Spezia di Siciliano ha galvanizzato un po’ Andrea Pirlo e risollevato gli umori in casa Juventus. Anche se la partita si stava complicando non poco per Ronaldo e compagni che non sono riusciti a sbloccare il match fino all’ora di gioco quando, al 61esimo, ci hanno pensato Bernardeschi e Morata a spezzare l’equilibrio. 3 punti in cassaforte e testa alla prossima sfida e ai prossimi impegni che potrebbero rivelarsi decisivi per la stagione bianconera, e un possibile passo falso comprometterebbe ogni possibilità di successo in una delle due competizioni ancora vive o addirittura in entrambe. Si comincia sabato 6 marzo con la sfida all’Allianz Stadium contro la Lazio. Una partita subito decisiva e in cui la Juventus è chiamata ad una grande prova di maturità, contro ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il 3-0 rifilato allo Spezia di Siciliano ha galvanizzato un po’ Andreae risollevato gli umori in casa. Anche se la partita si stava complicando non poco per Ronaldo e compagni che non sono riusciti a sbloccare il match fino all’ora di gioco quando, al 61esimo, ci hanno pensato Bernardeschi e Morata a spezzare l’equilibrio. 3 punti in cassaforte e testa alla prossima sfida e ai prossimi impegni che potrebbero rivelarsiper la stagione bianconera, e un possibile passo falso comprometterebbe ogni possibilità di successo in una delle due competizioni ancora vive o addirittura in entrambe. Si comincia sabato 6 marzo con la sfida all’Allianz Stadiumla Lazio. Una partita subito decisiva e in cui laè chiamata ad una grande prova di maturità,...

juventusfc : ?? #TrainingCenter | Allenamento sotto il sole a due giorni da #VeronaJuve! ????? ? - romeoagresti : #Juventus: #Paratici ai microfoni di @DAZN_IT: “#Dybala è stato visitato anche da un altro specialista a Innsbruck… - robertopontillo : Oggi giunge esattamente a metà il ciclo di 10 giorni di lavoro personalizzato per #Dybala: staff medico e atletico… - CucchiRiccardo : @janlucas1971 @Niko3816 Le ricordo che sabato la Lazio deve giocare. Sia obiettivo. Dopo due giorni, contro la Juventus? - NCN_it : NAPOLI, LA VERITÀ IN SETTE GIORNI: DAL 14 AL 21 MARZO CICLO TERRIBILE PER GLI AZZURRI ? CLICCA QUI:… -