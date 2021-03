Juventus, Dybala: “Sto per tornare” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Paulo Dybala prosegue nel suo recupero. L’argentino ha postato un video su Instagram mentre si allena in palestra e in piscina, con la didascalia “Coming soon” per annunciare il suo rientro a breve. Il 10 della Juventus sta recuperando dall’infortunio al ginocchio sinistro che lo sta tenendo fuori da novembre. Ci sono delle flebili speranze di poter rivedere Dybala almeno in panchina già per il ritorno di Champions League contro il Porto, in programma martedì 9 marzo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Pauloprosegue nel suo recupero. L’argentino ha postato un video su Instagram mentre si allena in palestra e in piscina, con la didascalia “Coming soon” per annunciare il suo rientro a breve. Il 10 dellasta recuperando dall’infortunio al ginocchio sinistro che lo sta tenendo fuori da novembre. Ci sono delle flebili speranze di poter rivederealmeno in panchina già per il ritorno di Champions League contro il Porto, in programma martedì 9 marzo. SportFace.

