Juventus | Cristiano Ronaldo nella storia | altro record per il portoghese

Continua a stracciare record, nella sua carriera già piena di trionfi, l'attaccante portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo. L'ex bomber del Real Madrid e del Manchester United, infatti, con la rete del 3-0 messa a segno al minuto 89 ieri sera nel turno infrasettimanale nella gara contro lo Spezia di Vincenzo Italiano, ha aggiunto un altro record al suo invidiabile palmares personale. CR7, che nella gara contro i liguri ha anche colpito un palo, è andato a segno soltanto nel finale di gara, dopo le reti ad inizio secondo tempo di Alvaro Morata e Federico Chiesa. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, quella segnata ieri sera da Ronaldo è la rete numero 767 in carriera, facendolo entrare così nel ...

