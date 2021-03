Juventus, Alvaro Morata: un goal al virus per riprendersi i bianconeri (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Juventus è tornata alla vittoria. Il 3-0 di ieri contro lo Spezia, che permette alla squadra di Pirlo di salire momentaneamente al terzo posto solitario a sette lunghezze dall’Inter, rappresenta una vittoria tanto fondamentale quanto necessaria, perché permette ai bianconeri di respirare dopo la sconfitta di Porto e il brutto pareggio contro il Verona nella precedente giornata di campionato. La nota più positiva della giornata per i bianconeri è sicuramente rappresentata dal ritorno in campo di Alvaro Morata, condito tra l’altro dal gol che ha sbloccato la gara. Il citomegalovirus che ha colpito Alvaro Morata Morata, che non andava in gol dallo scorso 19 dicembre, aveva mostrato, nelle ultime partite disputate con la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Laè tornata alla vittoria. Il 3-0 di ieri contro lo Spezia, che permette alla squadra di Pirlo di salire momentaneamente al terzo posto solitario a sette lunghezze dall’Inter, rappresenta una vittoria tanto fondamentale quanto necessaria, perché permette aidi respirare dopo la sconfitta di Porto e il brutto pareggio contro il Verona nella precedente giornata di campionato. La nota più positiva della giornata per iè sicuramente rappresentata dal ritorno in campo di, condito tra l’altro dal gol che ha sbloccato la gara. Il citomegaloche ha colpito, che non andava in gol dallo scorso 19 dicembre, aveva mostrato, nelle ultime partite disputate con la ...

