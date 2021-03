Juve Spezia: la profondità di Morata spacca la partita – ANALISI TATTICA (Di mercoledì 3 marzo 2021) Morata e Bernadeschi hanno cambiato Juve-Spezia. Con loro due, i bianconeri hanno approfittato della linea alta della formazione ospite Il risultato di 3-0 e la facilità con cui la Juve ha chiuso il match non devono trarre in inganno: i bianconeri hanno avuto diversi problemi tattici nei primi 60?, non sono riusciti ad approfittare degli scompensi rivali. Tant’é che, nel post match, sia Pirlo che Szczesny si sono concentrati sulla bassa intensità che abbiamo visto nel primo tempo. Eppure, bastava poco per mettere in difficoltà lo Spezia di Italiano. I liguri hanno disputato una prova estremamente coraggiosa e ambiziosa, riuscendo spesso a schiacciare una Juve piuttosto passiva, che faticava a recuperare palla in avanti. Lo Spezia ha avuto per larghe fasi del match ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021)e Bernadeschi hanno cambiato. Con loro due, i bianconeri hanno approfittato della linea alta della formazione ospite Il risultato di 3-0 e la facilità con cui laha chiuso il match non devono trarre in inganno: i bianconeri hanno avuto diversi problemi tattici nei primi 60?, non sono riusciti ad approfittare degli scompensi rivali. Tant’é che, nel post match, sia Pirlo che Szczesny si sono concentrati sulla bassa intensità che abbiamo visto nel primo tempo. Eppure, bastava poco per mettere in difficoltà lodi Italiano. I liguri hanno disputato una prova estremamente coraggiosa e ambiziosa, riuscendo spesso a schiacciare unapiuttosto passiva, che faticava a recuperare palla in avanti. Loha avuto per larghe fasi del match ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Via, è iniziata #JuveSpezia! Con determinazione verso la vittoria! ??????????, ??????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - juventusfc : Il report ?? di #JuveSpezia è ???? Le interviste, qui: - ZZiliani : Se #Frabotta lo ammazzava lo espellevano. Ma non è morto, #Vignali, e quindi giallo e via. Come se niente fosse, an… - joe_lwamba : RT @ActuFoot_: ?? But d'Alvaro Morata pour la Juve ! JUVENTUS 1-0 SPEZIA - Enzo_Pru : RT @salpaladino: Bernardeschi decisivo, Cristiano non centra la barriera e Bentancur conclude la partita senza essere ammonito. Juve Spezia… -