Iv: Letta, 'piena solidarietà a Renzi' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "piena solidarietà a Matteo Renzi per l'intimidazione ricevuta oggi. Ferma condanna per questo gesto". Lo scrive su twitter Enrico Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "a Matteoper l'intimidazione ricevuta oggi. Ferma condanna per questo gesto". Lo scrive su twitter Enrico

TV7Benevento : Iv: Letta, 'piena solidarietà a Renzi'... - Helbaggoo : RT @robyeyli: E poi di quell'avere non sentirsi mai avara piena di tratti avuti e dati nell'amato momento stretto al sentimento Vocale i… - 2018Ria : RT @robyeyli: E poi di quell'avere non sentirsi mai avara piena di tratti avuti e dati nell'amato momento stretto al sentimento Vocale i… - Magical_Hitgirl : RT @robyeyli: E poi di quell'avere non sentirsi mai avara piena di tratti avuti e dati nell'amato momento stretto al sentimento Vocale i… - CircusRedTicket : RT @robyeyli: E poi di quell'avere non sentirsi mai avara piena di tratti avuti e dati nell'amato momento stretto al sentimento Vocale i… -