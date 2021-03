Iv: Calderoli, 'non sottovalutiamo minacce a Renzi, condanna sia unanime e trasversale' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Solidarietà e vicinanza a Matteo Renzi per questa ignobile minaccia: ho ricevuto in passato in diverse occasioni buste con proiettili o bossoli, per cui conosco bene lo sgomento e l'angoscia di fronte a tutto questo. Non sottovalutiamo mai queste minacce: auspico una condanna unanime e trasversale". Lo afferma Roberto Calderoli, senatore della Lega e vicepresidente del Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Solidarietà e vicinanza a Matteoper questa ignobile minaccia: ho ricevuto in passato in diverse occasioni buste con proiettili o bossoli, per cui conosco bene lo sgomento e l'angoscia di fronte a tutto questo. Nonmai queste: auspico una". Lo afferma Roberto, senatore della Lega e vicepresidente del Senato.

