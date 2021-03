It's a Sin: Starzplay distribuirà la serie inglese sull'esplosione dell'AIDS in Italia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Starzplay acquisisce l'acclamata serie inglese It's a Sin, presentata in anteprima alla Berlinale, per Italia e Germania da all3Media Internaztional. Starzplay, il servizio di streaming premium internazionale di Starz, ha annunciato oggi di aver chiuso un accordo con All3Media International per la serie in cinque episodi It's a Sin esclusivamente per Germania e Italia. Da RED Production Company e commissionata da Channel 4, la serie limitata è scritta e prodotta dal vincitore di numerosi BAFTA Russell T Davies (Queer as Folk, A Very English Scandal, Years and Years), con Nicola Shindler (Happy Valley, The Stranger) che è anche produttore esecutivo. It's a Sin - in anteprima in Germania alla Berlinale questa settimana - vanta un cast di grandi talenti, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 marzo 2021)acquisisce l'acclamataIt's a Sin, presentata in anteprima alla Berlinale, pere Germania da all3Media Internaztional., il servizio di streaming premium internazionale di Starz, ha annunciato oggi di aver chiuso un accordo con All3Media International per lain cinque episodi It's a Sin esclusivamente per Germania e. Da RED Production Company e commissionata da Channel 4, lalimitata è scritta e prodotta dal vincitore di numerosi BAFTA Russell T Davies (Queer as Folk, A Very English Scandal, Years and Years), con Nicola Shindler (Happy Valley, The Stranger) che è anche produttore esecutivo. It's a Sin - in anteprima in Germania alla Berlinale questa settimana - vanta un cast di grandi talenti, ...

