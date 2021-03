It’s a Sin, la nuova serie nella Londra anni ’80 vi farà ridere e piangere (Di mercoledì 3 marzo 2021) It’s a Sin è la nuova acclamatissima serie acquisita da Starzplay. Definita dal Time come “il primo spettacolo imperdibile del 2021” e dal Daily Mirror “Un prodotto televisivo potente, politico e altamente emotivo”, It’s a sin verrà presentata alla Berlinale questa settimana. Starzplay acquisisce l’acclamata serie It’s a Sin esclusivamente per l’Italia e la Germania. Il servizio di streaming premium internazionale ha annunciato oggi di aver chiuso un accordo con All3Media International per la serie in cinque episodi. It’s a Sin è scritta e prodotta dal vincitore di numerosi BAFTA Russell T Davies (Queer as Folk, A Very English Scandal, Years and Years), con Nicola Shindler (Happy Valley, The Stranger) che è anche produttore ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 3 marzo 2021)a Sin è laacclamatissimaacquisita da Starzplay. Definita dal Time come “il primo spettacolo imperdibile del 2021” e dal Daily Mirror “Un prodotto televisivo potente, politico e altamente emotivo”,a sin verrà presentata alla Berlinale questa settimana. Starzplay acquisisce l’acclamataa Sin esclusivamente per l’Italia e la Germania. Il servizio di streaming premium internazionale ha annunciato oggi di aver chiuso un accordo con All3Media International per lain cinque episodi.a Sin è scritta e prodotta dal vincitore di numerosi BAFTA Russell T Davies (Queer as Folk, A Very English Scandal, Years and Years), con Nicola Shindler (Happy Valley, The Stranger) che è anche produttore ...

WordOnAWing_ : RT @ciakmag: It’s a Sin: #Starzplay annuncia l’acquisizione per l’Italia ?? - cinemaniaco_fb : ?????????????? It's a Sin: Starzplay distribuirà la serie inglese sull'esplosione dell'AIDS in Italia… - gayit : 'It's A Sin' arriva anche in Italia, prossimamente su StarzPlay la serie cult di Russell T Davies… - giurget18 : RT @ciakmag: It’s a Sin: #Starzplay annuncia l’acquisizione per l’Italia ?? - ciakmag : It’s a Sin: #Starzplay annuncia l’acquisizione per l’Italia ?? -

