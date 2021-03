Italia’s Got Talent 2021, il meglio delle puntate mercoledì 3 marzo contro Sanremo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Italia’s Got Talent 2021 contro Sanremo mercoledì 3 marzo non in onda una puntata inedita ma il meglio delle precedenti Italia’s Got Talent 2021 si prende un turno di sosta e contro Sanremo mercoledì 3 marzo manda in onda una puntata con il meglio delle cinque puntate già trasmesse, una sorta di riassunto in vista della finale di mercoledì 24 marzo che sarà in diretta. Su tv8 e Sky Uno (e in streaming su Now Tv) una puntata speciale di Italia’s Got Talent per rivedere i migliori ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 3 marzo 2021)Gotnon in onda una puntata inedita ma ilprecedentiGotsi prende un turno di sosta emanda in onda una puntata con ilcinquegià trasmesse, una sorta di riassunto in vista della finale di24che sarà in diretta. Su tv8 e Sky Uno (e in streaming su Now Tv) una puntata speciale diGotper rivedere i migliori ...

Letiziaciamp : Ma quella ragazza nella pubblicità é quella di Italia's Got Talent??????????#Sanremo2021 - LauraRambaldi : Ma è Sanremo o Italia’s Got Talent?... ?? #Sanremo2021 #italiasgottalent #dubbilegittimi - AndrewOfSaints : RT @ric_________: per le canzoni che fanno cagare dovrebbe esserci il tasto rosso come in italia’s got talent per anticipare la fine - ric_________ : per le canzoni che fanno cagare dovrebbe esserci il tasto rosso come in italia’s got talent per anticipare la fine - _dydy_sb : RT @OhComelloBR: BookZ - I libri per la Generazione Z. ?? Video: -

