Italiani ostaggi del Dpcm, immigrati liberi: Sea Watch 3 in arrivo ad Augusta con 363 clandestini (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar – La nave Ong Sea Watch 3 si sta rapidamente dirigendo verso il porto di Augusta – assegnato dalle autorità italiane – per scaricare 363 clandestini entro i nostri confini. Il tutto mentre ancora non si spengono le polemiche attorno all'indagine sulla Mare Jonio della Ong Mediterranean Saving Humans, accusata di di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di violazione alle norme del codice della navigazione. Sea Watch 3 comanda a bacchetta il governo Gli appelli-diktat della Ong al governo italiano, conditi dalle solite descrizioni sulle presunte «condizioni critiche» degli immigrati a bordo dell'imbarcazione, hanno sortito il loro effetto. «Le 363 persone a bordo di Sea Watch 3 sono esauste e hanno bisogno di sbarcare al più presto. Abbiamo chiesto a Italia e Malta ...

