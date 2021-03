Italia tendente al rosso: ecco come cambiano le misure di tutte le zone (Di mercoledì 3 marzo 2021) Contagi che continuano a salire sempre più velocemente trainato dalle varianti, soprattutto quella inglese, che insieme a quella brasiliana e sudafricana rappresentano circa il 60% del totale. Un ... Leggi su globalist (Di mercoledì 3 marzo 2021) Contagi che continuano a salire sempre più velocemente trainato dalle varianti, soprattutto quella inglese, che insieme a quella brasiliana e sudafricana rappresentano circa il 60% del totale. Un ...

globalistIT : - enneci_ : E tutti che si abbracciano allegramente in studio mentre mezz’Italia è in arancione tendente al rosso ???????????? #gfvip - SanremoAncheNoi : RT @laperlaneranera: @GiorgiaMeloni Forse mi sono perso qualcosa? In Italia viviamo in pieno regime tendente all'impoverimento di Massa La… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: @GiorgiaMeloni Forse mi sono perso qualcosa? In Italia viviamo in pieno regime tendente all'impoverimento di Massa La… -