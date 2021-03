Istruzione, il futuro passa per la fibra ottica. Open Fiber ha portato la banda ultralarga in circa 4900 scuole (Di mercoledì 3 marzo 2021) È passato un anno dal 5 marzo 2020, data del primo lockdown nazionale a seguito dell’epidemia da Covid-19. Già dal mese di febbraio alcuni comuni, soprattutto del Nord Italia, erano stati costretti ad una chiusura parziale delle attività e alla limitazione degli spostamenti. Con il dilagare dell’epidemia e con il protrarsi dei periodi di chiusura, il governo ha messo in campo soluzioni per supportare le fasce di popolazione più deboli e garantire i diritti dei cittadini in quello che molti hanno definito il new normal. Una nuova normalità che ha dovuto fare i conti spesso con l’impossibilità di recarsi fisicamente nei posti di lavoro, nelle scuole o nei luoghi di aggregazione, per questa ragione si è spostata la gran parte delle attività dalla modalità in presenza a quella online che, per quanto riguarda l’Istruzione, si è tradotta in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Èto un anno dal 5 marzo 2020, data del primo lockdown nazionale a seguito dell’epidemia da Covid-19. Già dal mese di febbraio alcuni comuni, soprattutto del Nord Italia, erano stati costretti ad una chiusura parziale delle attività e alla limitazione degli spostamenti. Con il dilagare dell’epidemia e con il protrarsi dei periodi di chiusura, il governo ha messo in campo soluzioni per supportare le fasce di popolazione più deboli e garantire i diritti dei cittadini in quello che molti hanno definito il new normal. Una nuova normalità che ha dovuto fare i conti spesso con l’impossibilità di recarsi fisicamente nei posti di lavoro, nelleo nei luoghi di aggregazione, per questa ragione si è spostata la gran parte delle attività dalla modalità in presenza a quella online che, per quanto riguarda l’, si è tradotta in ...

