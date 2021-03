Isola dei Famosi, Daniela Martani massacrata da Karina Cascella: “Allucinante e vergognoso” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Karina Cascella tuona contro Daniela Martani: il motivo La 15esima edizione dell’Isola dei Famosi non è ancora partita ma già fioccano le polemiche. Il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi prenderà il via da lunedì 15 marzo 2021, ma sta già facendo discutere. Nelle ultime ore infatti, la naufraga annunciata dalla produzione Magnolia, Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello e affermata negazionista ha fatto storcere il naso a tanti. “Ragazzi questa cosa è veramente Allucinante. Daniela Martani è contro le mascherine e il vaccino”, ha scritto su Instagram Karina Cascella, opinionista di Barbara D’Urso ed corteggiatrice di Uomini e Donne. Ma ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 3 marzo 2021)tuona contro: il motivo La 15esima edizione dell’deinon è ancora partita ma già fioccano le polemiche. Il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi prenderà il via da lunedì 15 marzo 2021, ma sta già facendo discutere. Nelle ultime ore infatti, la naufraga annunciata dalla produzione Magnolia,, ex concorrente del Grande Fratello e affermata negazionista ha fatto storcere il naso a tanti. “Ragazzi questa cosa è veramenteè contro le mascherine e il vaccino”, ha scritto su Instagram, opinionista di Barbara D’Urso ed corteggiatrice di Uomini e Donne. Ma ...

