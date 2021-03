Isola dei famosi, Carolina Stramare non partirà: ecco il motivo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Caterina Stramare si è ritirata dal reality condotto da Ilary Blasi. ecco perché Circa la sua partecipazione all’Isola c’era tanta curiosità proprio perché l’ex Miss Italia non ha ancora partecipato ad alcun reality. Ma a pochi giorni dalla partenza la giovane Carolina Stramare non potrà partire perché è sopraggiunto infatti un problema familiare e per questo ha dovuto ritirarsi dal gioco, che andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 15 marzo condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi e l’inviato Massimiliano Rosolino. Adesso la produzione è al lavoro per trovare un altro naufrago. A comunicare del suo ritiro è la pagina Instagram ufficiale del programma Isola dei famosi 2021, dove si legge il motivo del suo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Caterinasi è ritirata dal reality condotto da Ilary Blasi.perché Circa la sua partecipazione all’c’era tanta curiosità proprio perché l’ex Miss Italia non ha ancora partecipato ad alcun reality. Ma a pochi giorni dalla partenza la giovanenon potrà partire perché è sopraggiunto infatti un problema familiare e per questo ha dovuto ritirarsi dal gioco, che andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 15 marzo condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi e l’inviato Massimiliano Rosolino. Adesso la produzione è al lavoro per trovare un altro naufrago. A comunicare del suo ritiro è la pagina Instagram ufficiale del programmadei2021, dove si legge ildel suo ...

tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - trash_italiano : #Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Hon… - IsolaDeiFamosi : Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità n… - MarioRo22315926 : RT @TgrRaiToscana: La presenza dei #mufloni è apprezzata dai turisti dell' #IsoladelGiglio ma accusata di danneggiare le coltivazioni. Scon… - Paola09853723 : RT @TgrRaiToscana: La presenza dei #mufloni è apprezzata dai turisti dell' #IsoladelGiglio ma accusata di danneggiare le coltivazioni. Scon… -