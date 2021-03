Isola dei Famosi 2021, naufraga si ritira: Andrea Cerioli entra al suo posto? Le ultime news (Di mercoledì 3 marzo 2021) Carolina Stramare non partirà per l’Honduras e non sarà presente nel cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2021. Per quale motivo? Così come fa sapere l’account ufficiale del reality show, l’ex Miss Italia ha avuto dei recenti problemi. Isola dei Famosi, Carolina Stramare si ritira: Andrea Cerioli entra al suo posto? “Sopraggiunti problemi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 3 marzo 2021) Carolina Stramare non partirà per l’Honduras e non sarà presente nel cast della nuova edizione de L’dei. Per quale motivo? Così come fa sapere l’account ufficiale del reality show, l’ex Miss Italia ha avuto dei recenti problemi.dei, Carolina Stramare sial suo? “Sopraggiunti problemi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - IsolaDeiFamosi : Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità n… - trash_italiano : #Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Hon… - marilenascalise : RT @davidemaggio: Ma Mediaset non si vergogna di aver arruolato Daniela Martani all’Isola dei Famosi? - albertocaldana : RT @tpi: La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei famosi. #isola… -