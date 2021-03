Isola dei Famosi 2021: Carolina Stramare si ritira dal gioco per problemi familiari (Di mercoledì 3 marzo 2021) . L'ex Miss Italia a poche settimane dalla partenza del reality condotto da e che andrà in onda lunedì 15 marzo su ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 marzo 2021) . L'ex Miss Italia a poche settimane dalla partenza del reality condotto da e che andrà in onda lunedì 15 marzo su ...

tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - trash_italiano : #Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Hon… - IsolaDeiFamosi : Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità n… - rita_mazza14 : Mi sa che a certe persone converrebbe partire per l’isola dei famosi entro sabato !! Tommy’s back bitches ?? #TZGFVIP #tzaftershow - SaCe86 : RT @IsolaDeiFamosi: Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità neces… -