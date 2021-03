Iraq: tre esecuzioni per 'terrorismo' a Nassiriya (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tre iracheni condannati a morte per "terrorismo" sono stati giustiziati oggi nella prigione di Nassiriya, nel sud del Paese. Lo riferiscono le autorità locali all'Afp. Si tratta dell'ennesima serie di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tre iracheni condannati a morte per "" sono stati giustiziati oggi nella prigione di, nel sud del Paese. Lo riferiscono le autorità locali all'Afp. Si tratta dell'ennesima serie di ...

Iraq: tre esecuzioni per 'terrorismo' a Nassiriya Agenzia ANSA Iraq: tre persone condannate a morte per terrorismo giustiziate a Nassiriya (2) Lo scorso 9 febbraio, sempre nel carcere di Nassiriya, sono stati giustiziati tramite impiccagione altri cinque condannati a morte per ...

Pellegrinaggio in Iraq, Papa: "Altro passo avanti nella fratellanza tra credenti" 'Mi recherò in Iraq per un pellegrinaggio di tre giorni. Incontrerò quella chiesa martire che aspettava la visita di San Giovanni Paolo II, al quale è stato vietato di andare. Nella terra di Abramo, c ...

