Irama si ritira da Sanremo 2021 per il Covid | la proposta di Amadeus | “Lo chiedo a tutti i cantanti”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo la conferma della positività anche del tampone molecolare, dopo quello rapido di due membri dello staff di, il cantante ed ex vincitore di Amici come da protocollo è obbligato alla quarantena e dunque sidal Festival diè il primo cantante, quindi,to a causa di una positività. Va detto che per adesso l’artista non risulta positivo anzi, come sottolineato da lui stesso tra le Storie di Instagram, è risultato negativo, ma comunque per cause di forza maggiore non può continuare la gara. Detto questo, c’è una novità perché nel corso della conferenza stampa di presentazione della seconda serata del Festival si è aperto uno spiraglio pere il suo futuro a questa 71esima edizione della kermesse. (Continua dopo la foto) “Ieri ...