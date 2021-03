Irama si ritira da Sanremo 2021 dopo il tampone positivo? La decisione (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Mi sembrava giusto darvi degli aggiornamenti di persona. Ho avuto un contatto con una persona positiva sporadico”, aveva detto Irama sui social ieri, nel momento in cui il suo nome è stato sostituito con quello di Noemi. Nella prima serata del Festival avrebbe dovuto esibirsi Irama, tra i primi 13 Campioni in gara. A poche ore dalla diretta è giunta la notizia di un tampone con esito positivo effettuato da uno dei suoi collaboratori che ha messo a rischio la presenza di Irama a Sanremo. “Io ho fatto i miei accertamenti, oltre a tutti i tamponi fatti in questi giorni. Ho fatto un tampone rapido stamattina risultato negativo, nel pomeriggio un altro tampone rapido è risultato negativo e questa sera è arrivato il risultato del mio terzo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Mi sembrava giusto darvi degli aggiornamenti di persona. Ho avuto un contatto con una persona positiva sporadico”, aveva dettosui social ieri, nel momento in cui il suo nome è stato sostituito con quello di Noemi. Nella prima serata del Festival avrebbe dovuto esibirsi, tra i primi 13 Campioni in gara. A poche ore dalla diretta è giunta la notizia di uncon esitoeffettuato da uno dei suoi collaboratori che ha messo a rischio la presenza di. “Io ho fatto i miei accertamenti, oltre a tutti i tamponi fatti in questi giorni. Ho fatto unrapido stamattina risultato negativo, nel pomeriggio un altrorapido è risultato negativo e questa sera è arrivato il risultato del mio terzo ...

fanpage : Irama si ritira dal Festival di Sanremo 2021 a causa del Covid #iramasanremo2021 - CaffeFou : Irama salvo: non si ritira. Sul palco con il video delle prove. #sanremo2021 #FestivaldiSanremo - imbucatospecial : #Irama si ritira da #Sanremo2021, ma arriva la proposta di #Amadeus che riaccende la speranza - blogtivvu : #Irama torna in gara a #Sanremo2021: le case discografiche accettano la proposta di Amadeus - tuttopuntotv : Sanremo 2021, Irama si ritira: l’idea di Amadeus per farlo rimanere in gara #sanremo2021 #Sanremo -