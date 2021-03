Irama lascia Sanremo | ma Amadeus ha la soluzione | cambiano le regole

annakiara119 : RT @davided81: Salutiamo Irama che lascia #Sanremo2021, dispiace ma protocollo prevede questo. Lo attendiamo a presentare la canzone ad #Am… - davided81 : Salutiamo Irama che lascia #Sanremo2021, dispiace ma protocollo prevede questo. Lo attendiamo a presentare la canzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Irama lascia

... - VOTO 7 Reclutata last minute in hotel dopo un sorteggio improvviso per sostituire(nel suo ... Ghemon - Momento perfetto L'uomo che nonmai anzi raddoppia sempre - VOTO 7+ Contro ogni ...... Aiello, Francesca Michielin e Fedez, Max Gazzè, Noemi ( in sostituzione di, che non canterà ... Achille Lauro piange lacrime di sangue Sul palco Achille Laurotutti senza parole. L'artista ...La scelta del presidente della Liguria Giovanni Toti di imporre la chiusura di bar e ristoranti infiamma la Riviera. In attesa della possibile rivoluzione, la Rai non si allarma per il calo degli asco ...Irama si ritira da Sanremo 2021? Il regolamento del Festival parla chiaro, ma Amadeus lascia aperta la speranza facendo una richiesta agli altri cantanti.